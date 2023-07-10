Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 липня 2023, 12:46
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання Л/ДНР
Георгій Буйко

В Україні судитимуть екснародного депутата Верховної Ради, який підтримував захоплення українських територій.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я піозрюваного, але за даними УП, йдеться про народного депутата 3-4 скликання від КПУ Георгія Буйка.

За даними слідства, після початку військової операції РФ в Автономній Республіці Крим підозрюваний, брав участь у низці антиукраїнських пропагандистських заходів на території країни-агресора.

Під час виступів на вказаних заходах він підтримував дії країни-агресора та проголошував публічні промови, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України.

Виступи підозрюваного були поширені на YouTube-каналі для необмеженого кола користувачів.

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання в опублікованому відеоматеріалі, є публічними та спрямовані на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За даними СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення Росії він був одним з організаторів звернення так званої "міжнародної спілки радянських офіцерів" до президента країни-агресора.

У цьому "листі" його підписанти просили очільника Кремля визнати "суверенітет" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури відносно Буйка завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за фактом здійснення публічних закликів до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України.

Теми: КПУвійнапрокуратураСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
КПУ
СБУ потрусила комуністів і "Русь єдину": обшуки в трьох містах
Громадський рух порахував майно Компартії, яке має конфіскувати держава
Суд знову розгляне справу щодо заборони КПУ
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: