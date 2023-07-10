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Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 липня 2023, 12:46
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання Л/ДНР
Георгій Буйко

В Україні судитимуть екснародного депутата Верховної Ради, який підтримував захоплення українських територій.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я піозрюваного, але за даними УП, йдеться про народного депутата 3-4 скликання від КПУ Георгія Буйка.

За даними слідства, після початку військової операції РФ в Автономній Республіці Крим підозрюваний, брав участь у низці антиукраїнських пропагандистських заходів на території країни-агресора.

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Під час виступів на вказаних заходах він підтримував дії країни-агресора та проголошував публічні промови, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України.

Виступи підозрюваного були поширені на YouTube-каналі для необмеженого кола користувачів.

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання в опублікованому відеоматеріалі, є публічними та спрямовані на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

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За даними СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення Росії він був одним з організаторів звернення так званої "міжнародної спілки радянських офіцерів" до президента країни-агресора.

У цьому "листі" його підписанти просили очільника Кремля визнати "суверенітет" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури відносно Буйка завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за фактом здійснення публічних закликів до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України.

Теми: КПУвійнапрокуратураСБУ
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