Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Украине будут судить экс-народного депутата Верховной Рады, который поддерживал захват украинских территорий.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о народном депутате 3-4 созыва от КПУ Георгии Буйко.
По данным следствия, после начала военной операции РФ в Автономной Республике Крым подозреваемый участвовал в ряде антиукраинских пропагандистских мероприятий на территории страны-агрессора.
Во время выступлений на указанных мероприятиях он поддерживал действия страны-агрессора и провозглашал публичные речи, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины.
Выступления подозреваемого были распространены на YouTube-канале для неограниченного круга пользователей.
Выводом судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что высказывания в опубликованном видеоматериале, являются публичными и направлены на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
По данным СБУ, накануне полномасштабного вторжения России он был одним из организаторов обращения так называемого "международного союза советских офицеров" к президенту страны-агрессора.
В этом "письме" его подписанты просили главу Кремля признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в отношении Буйко завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт по факту совершения публичных призывов к совершению действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины