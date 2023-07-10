В НАТО погодились скасувати ПДЧ для України – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Після інтенсивних обговорень союзники по НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ на шляху України до членства в Альянсі", – зазначив Кулеба.

Реклама:

Глава МЗС привітав це рішення, що, як він зазначив, скоротить шлях України до НАТО.

"Це також найкращий момент для того, щоб внести ясність щодо запрошення Україні приєднатися до Альянсу", – додав Кулеба.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина додала, що за запрошення України до вступу зараз виступає увесь східний фланг НАТО, а також низка країн Західної Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Вона також вважає, що НАТО може запросити Україну до вступу навіть під час війни, а завершити процес – тоді, коли дозволять обставини.