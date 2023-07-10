В НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"После интенсивных обсуждений союзники по НАТО достигли консенсуса об отмене ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе", – отметил Кулеба.

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Глава МИД приветствовал это решение, которое, как он отметил, сократит путь Украины в НАТО.

"Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность относительно приглашения Украине присоединиться к Альянсу", – добавил Кулеба.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина добавила, что за приглашение Украины к вступлению сейчас выступает весь восточный фланг НАТО, а также ряд стран Западной Европы.

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Она также считает, что НАТО может пригласить Украину к вступлению даже во время войны, а завершить процесс – тогда, когда позволят обстоятельства.