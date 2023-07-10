Заступник Єрмака вважає, що створення реєстру олігархів зараз "не на часі"

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що наразі створення в Україні реєстру олігархів "не на часі", тому що триває війна і підприємці втрачають активи, тому важко об'єктивно визначити, хто є олігархим, а хто – ні.

Джерело: Смирнов в інтерв'ю "РБК-Україна"

У заступника глави ОП запитали, чи пов'язане рішення Венеційської комісії поставити закон про олігархів на паузу із ймовірним тиском чи впливом на членів комісії.

Пряма мова: "Скільки публічних речей ви помітили в діях осіб, які б могли претендувати на потрапляння в реєстр олігархів. Одні склали мандати, інші закрили телеканали для того, щоб не відповідати критеріям.

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Але сьогодні війна. Сьогодні навіть великий бізнес дуже багато втратив. Сьогодні об'єктивно сказати, чи є людина олігархом, неможливо, з огляду на те, що ці люди втрачають активи вартістю мільярди доларів. Зараз складати реєстри і бігати, казати: "Ми склали реєстр", ну це не є розумним...

Я вбачаю, що тут немає впливу якихось зацікавлених осіб. В країні, в якій палає війна, в якій люди втрачають заводи, воно не на часі. Дати об'єктивну оцінку складно. Це того не вартує. Треба виграти війну, а потім сісти і подивитись на конкретну "карту боя".

Деталі: За словами Смирнова, ОП комунікував із Венеційською комісією і там "наполягали на тому, щоб відкласти імплементацію закону".

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Він заявив, що зараз у парламенті на другому читанні знаходиться законопроєкт про Антимонопольний комітет, який значно посилює можливості держави у якості регулятора, підсилює антитрастові заходи: "Це все є допоміжним у боротьбі з надмірною концентрацією впливу. Окрім закону про олігархів є інші закони, які є більш конкретними, точковими, вони вдосконалюють можливість боротися з явищами надмірного впливу і втручання у внутрішньополітичне життя".

Що передувало: 23 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.