Заместитель Ермака считает, что создание реестра олигархов сейчас "не ко времени"

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что сейчас создание в Украине реестра олигархов "не ко времени", потому что идет война и предприниматели теряют активы, поэтому трудно объективно определить, кто является олигархом, а кто - нет.

Источник: Смирнов в интервью "РБК-Украина"

У заместителя главы ОП спросили, связано ли решение Венецианской комиссии поставить закон об олигархах на паузу с вероятным давлением или влиянием на членов комиссии.

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Прямая речь: "Сколько публичных вещей вы заметили в действиях лиц, которые могли бы претендовать на попадание в реестр олигархов. Одни сложили мандаты, другие закрыли телеканалы для того, чтобы не соответствовать критериям.

Но сегодня война. Сегодня даже крупный бизнес очень много потерял. Сегодня объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно, учитывая то, что эти люди теряют активы стоимостью миллиарды долларов. Сейчас составлять реестры и бегать, говорить: "Мы составили реестр", ну это не разумно...

Я вижу, что здесь нет влияния каких-то заинтересованных лиц. В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, оно не ко времени. Дать объективную оценку сложно. Это того не стоит. Надо выиграть войну, а потом сесть и посмотреть на конкретную "карту боя".

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Детали: По словам Смирнова, ОП коммуницировал с Венецианской комиссией и там "настаивали на том, чтобы отложить имплементацию закона".

Он заявил, что сейчас в парламенте на втором чтении находится законопроект об Антимонопольном комитете, который значительно усиливает возможности государства в качестве регулятора, усиливает антитрастовые меры: "Это все является вспомогательным в борьбе с чрезмерной концентрацией влияния. Кроме закона об олигархах есть другие законы, которые являются более конкретными, точечными, они совершенствуют возможность бороться с явлениями чрезмерного влияния и вмешательства во внутриполитическую жизнь".

Что предшествовало: 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах. Согласно документу, критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участвие в политической жизни; человек должен являтся конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.