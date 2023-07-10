Заместитель Ермака считает, что создание реестра олигархов сейчас "не ко времени"

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что сейчас создание в Украине реестра олигархов "не ко времени", потому что идет война и предприниматели теряют активы, поэтому трудно объективно определить, кто является олигархом, а кто - нет.

Источник: Смирнов в интервью "РБК-Украина"

У заместителя главы ОП спросили, связано ли решение Венецианской комиссии поставить закон об олигархах на паузу с вероятным давлением или влиянием на членов комиссии.

Прямая речь: "Сколько публичных вещей вы заметили в действиях лиц, которые могли бы претендовать на попадание в реестр олигархов. Одни сложили мандаты, другие закрыли телеканалы для того, чтобы не соответствовать критериям.

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Но сегодня война. Сегодня даже крупный бизнес очень много потерял. Сегодня объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно, учитывая то, что эти люди теряют активы стоимостью миллиарды долларов. Сейчас составлять реестры и бегать, говорить: "Мы составили реестр", ну это не разумно...

Я вижу, что здесь нет влияния каких-то заинтересованных лиц. В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, оно не ко времени. Дать объективную оценку сложно. Это того не стоит. Надо выиграть войну, а потом сесть и посмотреть на конкретную "карту боя".

Детали: По словам Смирнова, ОП коммуницировал с Венецианской комиссией и там "настаивали на том, чтобы отложить имплементацию закона".

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Он заявил, что сейчас в парламенте на втором чтении находится законопроект об Антимонопольном комитете, который значительно усиливает возможности государства в качестве регулятора, усиливает антитрастовые меры: "Это все является вспомогательным в борьбе с чрезмерной концентрацией влияния. Кроме закона об олигархах есть другие законы, которые являются более конкретными, точечными, они совершенствуют возможность бороться с явлениями чрезмерного влияния и вмешательства во внутриполитическую жизнь".

Что предшествовало: 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах. Согласно документу, критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участвие в политической жизни; человек должен являтся конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.