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Українські захисники за тиждень звільнили 14 кв км території – Маляр

Олена РощінаПонеділок, 10 липня 2023, 14:33
Українські захисники за тиждень звільнили 14 кв км території – Маляр
Ганна Маляр, фото Міноборони

За минулий тиждень, 3-9 липня, Сили оборони України звільнили понад 14 квадратних кілометрів української території: 10,2 кв км на півдні і 4 кв км на сході країни. 

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Деталі: На сході – у результаті покращення оперативного (тактичного) положення й вирівнювання лінії фронту – площу звільнених територій збільшено за тиждень на 4 кв км. Загальна звільнена площа на сході складає 24 кв км.

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На півдні в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування вглиб противника від лінії української оборони. Деокуповану територію збільшено за тиждень на 10,2 кв км. Загальна площа звільненої землі складає на півдні 168,6 кв км.

Противник протягом минулого тижня завдав по Україні 39 ракетних та 334 авіаційних ударів. 

На східному напрямку за минулий тиждень кількість обстрілів зросла до 7184. Противник використав по українських захисниках 343 402 артилерійських та реактивних снарядів.

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На таврійському напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4 318 ворожих обстрілів.

Українські оборонці за минулий тиждень завдали ударів:

  • понад 79 ударів по районах зосередження особового складу противника
  • по 8 пунктам управління;
  • по 17 станціям РЕБ;
  • по 11 складам боєприпасів ворога
  • знищили 24 зенітно-ракетних комплексів ворога;
  • знищили 39 із 67 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Теми: війнаМіноборониХерсонська областьДонецька область
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