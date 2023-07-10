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Украинские защитники за неделю освободили 14 кв км территории – Маляр

Елена РощинаПонедельник, 10 июля 2023, 14:33
Украинские защитники за неделю освободили 14 кв км территории – Маляр
Анна Маляр, фото Минобороны

За прошедшую неделю, 3-9 июля, Силы обороны Украины освободили более 14 квадратных километров украинской территории: 10,2 кв км на юге и 4 кв км на востоке страны. 

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Детали: На востоке – в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта – площадь освобожденных территорий увеличена за неделю на 4 кв км. Общая освобожденная площадь на востоке составляет 24 кв км.

На юге в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь противника от линии украинской обороны. Деоккупированная территория увеличена за неделю на 10,2 кв км. Общая площадь освобожденной земли составляет 168,6 кв км.

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Противник в течение прошлой недели нанес по Украине 39 ракетных и 334 авиационных ударов. 

На восточном направлении за прошедшую неделю количество обстрелов возросло до 7184. Противник использовал по украинским защитникам 343 402 артиллерийских и реактивных снарядов.

На таврическом направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4 318 вражеских обстрелов.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские защитники за прошедшую неделю нанесли удары:

  • более 79 ударов по районам сосредоточения личного состава противника
  • по 8 пунктам управления;
  • по 17 станциям РЭБ;
  • по 11 складам боеприпасов врага
  • уничтожили 24 зенитно-ракетных комплексов врага;
  • уничтожили 39 из 67 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Темы: войнаМинобороныХерсонская областьДонецкая область
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