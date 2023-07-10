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Науседа підтвердив: країни НАТО погодились скасувати ПДЧ для України

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 14:36
Науседа підтвердив: країни НАТО погодились скасувати ПДЧ для України
Гітанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що держави Альянсу дійшли згоди і вирішили скасувати для України вимогу виконувати План дій щодо членства на її шляху до НАТО.

Про це Науседа сказав на пресконференції у понеділок напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я можу сказати, що План дій щодо членства буде вилучено, це дуже позитивний крок вперед. Це спростить шлях України до НАТО", – заявив президент Литви.

Науседа підкреслив, що також необхідним є дуже чіткий сигнал можливості членства України в НАТО, коли це дозволять умови.

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"У цьому зв’язку ми повинні вийти за межі мови Бухарестського саміту, яка каже тільки про "відчинені двері".. Україна сьогодні потребує дуже конкретні сигнали щодо факту, що коли дозволять умови, вона не тільки на папері, а в реальності стане членом НАТО", – додав Науседа. 

Зі свого боку генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що консультації щодо фінального рішення саміту ще тривають. 

"Консультації тривають і будуть інші зустрічі сьогодні. Але я впевнений, що всі союзники погодять дуже чітке повідомлення стосовно України. Ще не ухвалене фінальне рішення", – сказав Столтенберг. 

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина додала, що за запрошення України до вступу зараз виступає увесь східний фланг НАТО, а також низка країн Західної Європи. 

Вона також вважає, що НАТО може запросити Україну до вступу навіть під час війни, а завершити процес – тоді, коли дозволять обставини.

Теми: НАТОУкраїна
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