Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Науседа підтвердив: країни НАТО погодились скасувати ПДЧ для України

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 14:36
Науседа підтвердив: країни НАТО погодились скасувати ПДЧ для України
Гітанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що держави Альянсу дійшли згоди і вирішили скасувати для України вимогу виконувати План дій щодо членства на її шляху до НАТО.

Про це Науседа сказав на пресконференції у понеділок напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я можу сказати, що План дій щодо членства буде вилучено, це дуже позитивний крок вперед. Це спростить шлях України до НАТО", – заявив президент Литви.

Науседа підкреслив, що також необхідним є дуже чіткий сигнал можливості членства України в НАТО, коли це дозволять умови.

"У цьому зв’язку ми повинні вийти за межі мови Бухарестського саміту, яка каже тільки про "відчинені двері".. Україна сьогодні потребує дуже конкретні сигнали щодо факту, що коли дозволять умови, вона не тільки на папері, а в реальності стане членом НАТО", – додав Науседа. 

Зі свого боку генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що консультації щодо фінального рішення саміту ще тривають. 

"Консультації тривають і будуть інші зустрічі сьогодні. Але я впевнений, що всі союзники погодять дуже чітке повідомлення стосовно України. Ще не ухвалене фінальне рішення", – сказав Столтенберг. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина додала, що за запрошення України до вступу зараз виступає увесь східний фланг НАТО, а також низка країн Західної Європи. 

Вона також вважає, що НАТО може запросити Україну до вступу навіть під час війни, а завершити процес – тоді, коли дозволять обставини.

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
НАТО
На саміті у Вільнюсі погодились створити Раду Україна-НАТО
ЗМІ: Підсумкове рішення НАТО не міститиме запрошення України
У Байдена назвали малоймовірним вступ України до НАТО, доки йде війна
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: