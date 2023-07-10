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Науседа подтвердил: страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 14:36
Науседа подтвердил: страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины
Гитанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что государства Альянса пришли к согласию и решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на ее пути в НАТО.

Об этом Науседа сказал на пресс-конференции в понедельник накануне саммита Альянса в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я могу сказать, что План действий по членству будет изъят, это очень позитивный шаг вперед. Это упростит путь Украины в НАТО", – заявил президент Литвы.

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Науседа подчеркнул, что также необходим очень четкий сигнал возможности членства Украины в НАТО, когда это позволят условия.

"В этой связи мы должны выйти за пределы языка Бухарестского саммита, который говорит только об "открытых дверях". Украина сегодня нуждается в очень конкретных сигналах по факту, что когда позволят условия, она не только на бумаге, а в реальности станет членом НАТО", – добавил Науседа.

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что консультации относительно финального решения саммита еще продолжаются.

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"Консультации продолжаются и будут другие встречи сегодня. Но я уверен, что все союзники согласуют очень четкое сообщение относительно Украины. Еще не принято финальное решение", – сказал Столтенберг.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина добавила, что за приглашение Украины к вступлению сейчас выступает весь восточный фланг НАТО, а также ряд стран Западной Европы.

Она также считает, что НАТО может пригласить Украину к вступлению даже во время войны, а завершить процесс – тогда, когда позволят обстоятельства.

Темы: НАТОУкраина
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