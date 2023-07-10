Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Науседа подтвердил: страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 14:36
Науседа подтвердил: страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины
Гитанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что государства Альянса пришли к согласию и решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на ее пути в НАТО.

Об этом Науседа сказал на пресс-конференции в понедельник накануне саммита Альянса в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я могу сказать, что План действий по членству будет изъят, это очень позитивный шаг вперед. Это упростит путь Украины в НАТО", – заявил президент Литвы.

Науседа подчеркнул, что также необходим очень четкий сигнал возможности членства Украины в НАТО, когда это позволят условия.

Реклама:

"В этой связи мы должны выйти за пределы языка Бухарестского саммита, который говорит только об "открытых дверях". Украина сегодня нуждается в очень конкретных сигналах по факту, что когда позволят условия, она не только на бумаге, а в реальности станет членом НАТО", – добавил Науседа.

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что консультации относительно финального решения саммита еще продолжаются.

"Консультации продолжаются и будут другие встречи сегодня. Но я уверен, что все союзники согласуют очень четкое сообщение относительно Украины. Еще не принято финальное решение", – сказал Столтенберг.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина добавила, что за приглашение Украины к вступлению сейчас выступает весь восточный фланг НАТО, а также ряд стран Западной Европы.

Она также считает, что НАТО может пригласить Украину к вступлению даже во время войны, а завершить процесс – тогда, когда позволят обстоятельства.

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено, фото, видеоРакетный удар по Одессе: есть погибший, много пострадавших, среди которых 4 детей

В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц

Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий РФ в Черном море

дополненоБывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении, но он исчез

фотоБывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине

обновлено от 16:46В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом и грозился идти на Кремль, его убили

Все новости...
НАТО
Саммит НАТО принял решение по Украине: состоит из трех элементов
На саммите в Вильнюсе согласились создать Совет Украина-НАТО
СМИ: Итоговое решение НАТО не будет содержать приглашение Украины
Последние новости
04:45
видеоУкраинские моряки поразили группу оккупантов и склад обеспечения врага
03:48
ОбновленоИз-за ракетной опасности в ряде областей – опять воздушная тревога
03:35
фото, видеоРоссияне разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе
03:08
Обновлено, фото, видеоРакетный удар по Одессе: есть погибший, много пострадавших, среди которых 4 детей
02:52
фотоСпутниковые снимки свидетельствуют об увеличении техники на военной базе в Беларуси
02:14
Вражеская атака на Одессу: в ОГА рассказали о последствиях
01:30
обновлено от 00:42В некоторых областях объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности
01:00
Обновлено, видеоВ Одессе прогремели мощные взрывы, враг атаковал область различными видами оружия
00:22
Враг ударил по Сумщине: погиб человек, шестеро раненых
23:58
В Польше заработал Центр обслуживания украинских Leopard
Все новости...
Реклама: