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Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 15:03
Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО
Столтенберг і Зеленський. фото Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь президента Володимира Зеленського у саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він заявив, що цей саміт має наблизити Україну до НАТО.

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"Ми оновимо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО", – заявив Столтенберг.

Раніше в інтерв’ю ЄП віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що наразі немає фінального рішення щодо участі президента Володимира Зеленського у Вільнюському саміті НАТО 11-12 липня.

7 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг також оголосив, що президент Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі в рамках започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом. Столтенберг не уточнив формату участі президента в засіданні.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться повне інтерв’ю Стефанішиної на Youtube-каналі "ЄвроПравди": Саміт НАТО: Яким буде результат?

Теми: НАТОЗеленський
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