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Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 15:03
Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО
Столтенберг и Зеленский. фото Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Владимира Зеленского в саммите Альянса в Вильнюсе.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он заявил, что этот саммит должен приблизить Украину к НАТО.

"Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО", – заявил Столтенберг.

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Ранее в интервью ЕП вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что пока нет финального решения относительно участия президента Владимира Зеленского в Вильнюсском саммите НАТО 11-12 июля.

7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг также объявил, что президент Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе в рамках начала нового формата взаимодействия Украины с Альянсом. Столтенберг не уточнил формата участия президента в заседании.

Смотрите полное интервью Стефанишиной на Youtube-канале "ЕвроПравды": Саммит НАТО: Каким будет результат?

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Темы: НАТОЗеленский
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