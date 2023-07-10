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У Rheinmetall повідомили, коли в Україні відкриють завод з виробництва бронетехніки

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 15:34
У Rheinmetall повідомили, коли в Україні відкриють завод з виробництва бронетехніки
Фото: Getty Images

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.

Про це в інтерв’ю CNN розповів голова правління компанії Армін Паппергер, повідомляє "Європейська правда".

Найбільший німецький виробник озброєнь також навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на заводі.

Зазначається, що завод буде розташований у західній частині України.

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"Українці повинні допомогти самі собі — якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо", – сказав він.

У компанії сподіваються, що завод в Україні вироблятиме близько 400 танків на рік. Крім того, тут планують виробляти і ремонтувати бронетранспортер Fuchs.

Паппергер заявив, що завод може бути захищений від потенційних російських атак.

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"Наразі є багато заводів, які виробляють військову продукцію [в Україні]. Це просто ще один – і ми можемо захистити і його", – зауважив він.

Нагадаємо, у травні український державний концерн "Укроборонпром" уклав угоду про стратегічне партнерство з Rheinmetall, яка передбачає створення спільного підприємства.

Згідно з угодою, "Укроборонпром" і Rheinmetall почнуть співпрацю з технічного обслуговування й ремонту броньованої техніки, переданої Україні.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.

Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.

Теми: НімеччиназброяУкраїнавійна
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