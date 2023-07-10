В Rheinmetall сообщили, когда в Украине откроют завод по производству бронетехники

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель.

Об этом в интервью CNN рассказал глава правления компании Армин Паппергер, сообщает "Европейская правда".

Крупнейший немецкий производитель вооружений также будет обучать украинцев обслуживать танки и другие бронемашины, произведенные на заводе.

Отмечается, что завод будет расположен в западной части Украины.

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"Украинцы должны помочь сами себе – если они всегда будут ждать от европейцев или американцев, чтобы они помогли им в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", – сказал он.

В компании надеются, что завод в Украине будет производить около 400 танков в год. Кроме того, здесь планируют производить и ремонтировать бронетранспортер Fuchs.

Паппергер заявил, что завод может быть защищен от потенциальных российских атак.

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"Сейчас есть много заводов, которые производят военную продукцию [в Украине]. Это просто еще один – и мы можем защитить и его", – отметил он.

Напомним, в мае украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, которое предусматривает создание совместного предприятия.

Согласно договору, "Укроборонпром" и Rheinmetall начнут сотрудничество по техническому обслуживанию и ремонту бронированной техники, переданной Украине.