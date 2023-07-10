Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Rheinmetall сообщили, когда в Украине откроют завод по производству бронетехники

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 15:34
В Rheinmetall сообщили, когда в Украине откроют завод по производству бронетехники
Фото: Getty Images

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель.

Об этом в интервью CNN рассказал глава правления компании Армин Паппергер, сообщает "Европейская правда".

Крупнейший немецкий производитель вооружений также будет обучать украинцев обслуживать танки и другие бронемашины, произведенные на заводе.

Реклама:

Отмечается, что завод будет расположен в западной части Украины.

"Украинцы должны помочь сами себе – если они всегда будут ждать от европейцев или американцев, чтобы они помогли им в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", – сказал он.

В компании надеются, что завод в Украине будет производить около 400 танков в год. Кроме того, здесь планируют производить и ремонтировать бронетранспортер Fuchs.

ВИДЕО ДНЯ

Паппергер заявил, что завод может быть защищен от потенциальных российских атак.

"Сейчас есть много заводов, которые производят военную продукцию [в Украине]. Это просто еще один – и мы можем защитить и его", – отметил он.

Напомним, в мае украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, которое предусматривает создание совместного предприятия.

Согласно договору, "Укроборонпром" и Rheinmetall начнут сотрудничество по техническому обслуживанию и ремонту бронированной техники, переданной Украине.

Темы: ГерманияоружиеУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Украинские защитники за неделю освободили 14 кв км территории – Маляр
Внутренний документ правительства Германии раскрыл оппозицию по движению Украины в НАТО - Bild
Под завалами в Орехове могут быть еще три человека – ГСЧС
Кулеба призвал Берлин отказаться от блокирования быстрого вступления Украины в НАТО
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: