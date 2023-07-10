Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози

Український гидрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Київщині, а саме про грози.

Джерело: ДТЕК, ДСНС, УГМЦ в Telegram

Дослівно: "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 10 липня очікуються грози".

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Деталі: Згідно з повідомленням, дощі складатимуть перший рівень небезпеки.

Як повідомляє ДТЕК, в очкуванні грози ремонтні бригади електриків у Києві та області переведені у посилений режим, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх.

Енергетики попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Тому населенню слід бути обережним: не нехтувати правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій пояснила, як діяти під час грози.