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Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы

Евгений КизиловПонедельник, 10 июля 2023, 16:03
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Фото: amriphoto by getty images

Украинский гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по Киевской области, а именно о грозах.

Источник: ДТЕК, ГСЧС, УГМЦ в Telegram

Дословно: "В ближайший час с удержанием до конца суток 10 июля ожидаются грозы".

Детали: Согласно сообщению, дожди будут представлять первый уровень опасности.

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Как сообщает ДТЭК, в ожидании грозы ремонтные бригады электриков в Киеве и области переведены в усиленный режим, чтобы в случае аварий как можно быстрее ликвидировать их.

Энергетики предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому населению следует быть осторожным: не пренебрегать правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объяснила, как действовать во время грозы.

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Темы: погодаКиевская область
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