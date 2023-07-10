Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Внутрішній документ уряду Німеччини розкрив опозицію щодо руху України до НАТО – Bild

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 16:18
Внутрішній документ уряду Німеччини розкрив опозицію щодо руху України до НАТО – Bild
Фото: Getty Images

Внутрішній документ німецького уряду підтверджує, що уряд канцлера Олафа Шольца блокує рішення на користь України щодо її шляху до НАТО. 

Про це пише видання Bild з посиланням на документ та на людей, знайомих з ходом переговорів, пише "Європейська правда".

Учасники переговорів з країн НАТО протягом кількох днів узгоджували підсумковий документ саміту Альянсу у Вільнюсі. За інформацією видання, у той час як багато держав на чолі з Францією, Британією та Польщею виступають за запрошення для України, щойно почне діяти режим припинення вогню з Росією, до останніх вихідних Німеччина та США не підтримали такий план.

Натомість Берлін і Вашингтон закликали дотримуватися "Плану дій щодо членства", вже сформульованого для України у 2008 році. Цей план передбачає численні кроки та умови, які Київ мав би виконати, перш ніж отримати запрошення до НАТО. 

Реклама:

Водночас, згідно з конфіденційним документом німецького уряду, США "заявили про свою згоду відмовитися від Плану дій щодо членства для України "за умови проведення подальших реформ".

"Ми хотіли запропонувати Україні фінську модель, тобто вступ протягом декількох місяців, як тільки закінчаться бойові дії", – заявив неназваний дипломат виданню.

На противагу цьому, в документі німецького уряду йдеться про те, що уряд Шольца "не погодиться на жодні формулювання, які б створювали враження "швидкого треку" до вступу України". Про "перегляд рішення Бухареста 2008 року" для німецького уряду "не може бути й мови".

ВІДЕО ДНЯ

Тому Німеччина не сприйме "ні згадки про запрошення", ні згадки про "законне місце України в НАТО" в підсумковому документі Альянсу.

Зрештою, Берлін "готовий розглядати компромісні формулювання" щодо майбутнього вступу України до НАТО, "хоча умови для цього ще не виконані".

"Тому не виключено, що німецький уряд погодиться і на відмову від Плану дій щодо членства – не погоджуючись, однак, на практиці на прискорений прийом України ("fast track") по завершенні війни", – пише видання.

Виданню також стало відомо, що у понеділок ввечері переговірники Німеччини та інших держав зберуться у Вільнюсі і спробують ще раз знайти компроміс щодо України до приїзду глав держав та урядів. 

"У найгіршому випадку глави урядів повинні будуть самі підключитися до переговорів у вівторок", – сказав один з дипломатів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що держави Альянсу дійшли згоди і вирішили скасувати для України вимогу виконувати План дій щодо членства на її шляху до НАТО.

Теми: НАТОУкраїнаНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фото, відеоРакетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей

У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок

Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі

доповненоКолишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

фотоКолишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні

оновлено від 16:46У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль, його вбили

Усі новини...
НАТО
Саміт НАТО ухвалив рішення щодо України: пакет із трьох елементів
На саміті у Вільнюсі погодились створити Раду Україна-НАТО
ЗМІ: Підсумкове рішення НАТО не міститиме запрошення України
Останні новини
06:35
фотоЗруйновані будинки, пам’ятки архітектури, храм: в ОВА показали наслідки атаки на Одесу
06:26
Українські удари по об’єктах у тилу ворога підривають російську логістику – ISW
05:45
фотоВорог атакував Одещину щонайменше 5 видами ракет – ОК "Південь"
05:34
оновлено від 03:48Через ракетну небезпеку в низці областей вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу
04:45
відеоУкраїнські моряки уразили групу окупантів і склад забезпечення ворога
03:35
фото, відеоРосіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі
03:08
оновлено, фото, відеоРакетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей
02:52
фотоСупутникові знімки свідчать про збільшення техніки на військовій базі в Білорусі
02:14
Ворожа атака на Одесу: в ОВА розповіли про наслідки
01:30
оновлено від 00:42У деяких областях оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку
Усі новини...
Реклама: