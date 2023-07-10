Внутренний документ правительства Германии раскрыл оппозицию по движению Украины в НАТО - Bild

Внутренний документ немецкого правительства подтверждает, что правительство канцлера Олафа Шольца блокирует решение в пользу Украины относительно ее пути в НАТО.

Об этом пишет издание Bild со ссылкой на документ и на людей, знакомых с ходом переговоров, пишет "Европейская правда".

Участники переговоров из стран НАТО в течение нескольких дней согласовывали итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе. По информации издания, в то время как многие государства во главе с Францией, Британией и Польшей выступают за приглашение для Украины, как только начнет действовать режим прекращения огня с Россией, до последних выходных Германия и США не поддержали такой план.

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Зато Берлин и Вашингтон призвали придерживаться "Плана действий по членству", уже сформулированного для Украины в 2008 году. Этот план предусматривает многочисленные шаги и условия, которые Киев должен был бы выполнить, прежде чем получить приглашение в НАТО.

Водночас, згідно з конфіденційним документом німецького уряду, США "заявили про свою згоду відмовитися від Плану дій щодо членства для України "за умови проведення подальших реформ".

"Мы хотели предложить Украине финскую модель, то есть вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся боевые действия", – заявил неназванный дипломат изданию.

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В противовес этому, в документе немецкого правительства говорится о том, что правительство Шольца "не согласится ни на какие формулировки, которые бы создавали впечатление "быстрого трека" к вступлению Украины". О "пересмотре решения Бухареста 2008 года" для немецкого правительства "не может быть и речи".

Поэтому Германия не воспримет "ни упоминания о приглашении", ни упоминания о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе Альянса.

В конце концов, Берлин "готов рассматривать компромиссные формулировки" относительно будущего вступления Украины в НАТО, "хотя условия для этого еще не выполнены".

"Поэтому не исключено, что немецкое правительство согласится и на отказ от Плана действий по членству – не соглашаясь, однако, на практике на ускоренный прием Украины ("fast track") по завершении войны", – пишет издание.

Изданию также стало известно, что в понедельник вечером переговорщики Германии и других государств соберутся в Вильнюсе и попытаются еще раз найти компромисс по Украине до приезда глав государств и правительств.

"В худшем случае главы правительств должны будут сами подключиться к переговорам во вторник", – сказал один из дипломатов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что государства Альянса пришли к согласию и решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на ее пути в НАТО.