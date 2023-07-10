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Очільник МВС представив нового командувача Національної гвардії

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 липня 2023, 16:31
Очільник МВС представив нового командувача Національної гвардії
Олександр Півненко та Ігор Клименко. фото НГУ

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко представив нового командувача Національної гвардії Олександра Півненка.

Джерело: пресслужба НГУ

Пряма мова Клименка: "Полковник Півненко має актуальний бойовий досвід. Колишній командир окремого загону спеціального призначення НГУ, який обороняв Харків та брав участь у контрнаступі на Слобожанщині.

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Після цього командував 3-ю бригадою оперативного призначення "Спартан" - однією із наших бригад Гвардії наступу. А після повернення із Бахмуту очолював Східне територіальне управління НГУ".

Деталі: Новому командувачу міністр побажав наснаги та сил. Клименко зазначив, що очільник Нацгвардії, як і попередній командувач, має сфокусуватися на підготовці бригад "Гвардії наступу" та ефективному використанні вже сформованих підрозділів.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Нацгвардії.

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Теми: НацгвардіяМВС
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