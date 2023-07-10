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Зеленський прибуде на саміт НАТО у середу – Bloomberg

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 16:47
Зеленський прибуде на саміт НАТО у середу – Bloomberg
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса у середу, щоб зустрітися з лідерами НАТО на саміті Альянсу, до якого прагне приєднатися Україна.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, знайомих з цим питанням, пише "Європейська правда".

"Зеленський прибуде в середу", – повідомило агентство. Прессекретар Зеленського відмовився надати коментарі щодо цієї інформації. 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше у понеділок підтвердив участь Володимира Зеленського у саміті Альянсу у Вільнюсі.

"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО", – заявив Столтенберг. Це засідання заплановане на 12 липня. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Теми: НАТОЗеленський
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