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Зеленский прибудет на саммит НАТО в среду – Bloomberg

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 16:47
Зеленский прибудет на саммит НАТО в среду – Bloomberg
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс в среду, чтобы встретиться с лидерами НАТО на саммите Альянса, к которому стремится присоединиться Украина.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, знакомых с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

"Зеленский прибудет в среду", – сообщило агентство. Пресс-секретарь Зеленского отказался предоставить комментарии относительно этой информации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в понедельник подтвердил участие Владимира Зеленского в саммите Альянса в Вильнюсе.

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"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО", – заявил Столтенберг. Это заседание запланировано на 12 июля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Темы: НАТОЗеленский
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