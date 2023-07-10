Росіяни запустили фейк про застосування "Азова" і "Кракена" у Франції – ЦПД

Заворушення у Франції в червні 2023 року, фото AFP via Getty Images

Росіяни поширюють брехню про те, що НАТО нібито розглядає можливість задіяти українських бійців із "Азова" і "Кракена" для придушення протестів у Франції.

Джерело: Центр протидії дезінформації (ЦПД)

Дослівно: "Ворог поширює фейкове повідомлення про те, начебто НАТО розглядає можливість задіяти батальйони "Азов" і "Кракен" для придушення протестів у Франції.

Реклама:

Для достовірності пропагандисти посилаються на нібито офіційну сторінку Альянсу, де вказано про таку заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Однак ця інформація не відповідає дійсності, а так звана офіційна сторінка НАТО виявилася фейковою".

Деталі: ЦПД заявляє, що в такий спосіб Росія намагається дискредитувати ЗСУ, а саме – військові формування "Азов" і "Кракен", та посилити свій пропагандистський аргумент про те, що Україна є маріонеткою Альянсу, яку той використовує у власних цілях.

Наголошується, що РФ може активізувати свої дезінформаційні зусилля на тлі саміту НАТО у Вільнюсі.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Журналісти ВВС помітили, що користувачі Twitter із синьою галочкою, які платять за просування контенту, поширюють дезінформацію, зокрема, про те, що французьку поліцію обстріляли з американських гвинтівок, які прийшли з України. Блогери супроводжують цей фейк знімком зі змагань зі стрільби на полігоні під Москвою.

Нагадаємо: "Азов" є бригадою у складі Національної гвардії України, а "Кракен" – розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України.