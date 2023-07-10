Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД

Беспорядки во Франции в июне 2023 года, фото AFP via Getty Images

Россияне распространяют ложь о том, что НАТО якобы рассматривает возможность задействовать украинских бойцов из "Азова" и "Кракена" для подавления протестов во Франции.

Источник: Центр противодействия дезинформации (ЦПД)

Дословно: "Враг распространяет фейковое сообщение о том, якобы НАТО рассматривает возможность задействовать батальоны "Азов" и "Кракен" для подавления протестов во Франции.

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Для достоверности пропагандисты ссылаются на якобы официальную страницу Альянса, где указано о таком заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Однако эта информация не соответствует действительности, а так называемая официальная страница НАТО оказалась фейковой".

Детали: ЦПД заявляет, что таким образом Россия пытается дискредитировать ВСУ, а именно – военные формирования "Азов" и "Кракен", и усилить свой пропагандистский аргумент о том, что Украина является марионеткой Альянса, которую тот использует в собственных целях.

Отмечается, что РФ может активизировать свои дезинформационные усилия на фоне саммита НАТО в Вильнюсе.

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Этому предшествовало: Журналисты ВВС заметили, что пользователи Twitter с синей галочкой, которые платят за продвижение контента, распространяют дезинформацию, в частности, о том, что французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые пришли из Украины. Блогеры сопровождают этот фейк снимком с соревнований по стрельбе на полигоне под Москвой.

Напомним: "Азов" является бригадой в составе Национальной гвардии Украины, а "Кракен" – разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины.