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Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД

Елена РощинаПонедельник, 10 июля 2023, 16:56
Россияне запустили фейк о применении Азова и Кракена во Франции – ЦПД
Беспорядки во Франции в июне 2023 года, фото AFP via Getty Images

Россияне распространяют ложь о том, что НАТО якобы рассматривает возможность задействовать украинских бойцов из "Азова" и "Кракена" для подавления протестов во Франции. 

Источник: Центр противодействия дезинформации (ЦПД)

Дословно: "Враг распространяет фейковое сообщение о том, якобы НАТО рассматривает возможность задействовать батальоны "Азов" и "Кракен" для подавления протестов во Франции

Для достоверности пропагандисты ссылаются на якобы официальную страницу Альянса, где указано о таком заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Однако эта информация не соответствует действительности, а так называемая официальная страница НАТО оказалась фейковой". 

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Детали: ЦПД заявляет, что таким образом Россия пытается дискредитировать ВСУ, а именно – военные формирования "Азов" и "Кракен", и усилить свой пропагандистский аргумент о том, что Украина является марионеткой Альянса, которую тот использует в собственных целях.

Отмечается, что РФ может активизировать свои дезинформационные усилия на фоне саммита НАТО в Вильнюсе.

 

Этому предшествовало: Журналисты ВВС заметили, что пользователи Twitter с синей галочкой, которые платят за продвижение контента, распространяют дезинформацию, в частности, о том, что французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые пришли из Украины. Блогеры сопровождают этот фейк снимком с соревнований по стрельбе на полигоне под Москвой.

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Напомним: "Азов" является бригадой в составе Национальной гвардии Украины, а "Кракен" – разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины.

Темы: дезинформациясоцсетивойнаФранция
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