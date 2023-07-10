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У Молдові судитимуть двох росіян за шпигунство на користь Москви

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 16:56

Служба інформації та безпеки Молдови й прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю в понеділок повідомили про передання до суду кримінальної справи про шпигунство й державну зраду щодо чотирьох людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Керівник молдовської спецслужби Александр Мустяца заявив, що у справі фігурують двоє громадян Молдови і двоє – Росії, яких підозрюють у створенні в Молдові агентурної мережі для дестабілізації ситуації та здійснення впливу на політичні процеси.

"Із 2020 року громадяни РФ Юрій Г. і Вадим І. під командуванням ФСБ Росії наймали громадян Молдови, створюючи агентурну мережу на нашій території. Їхні дії були спрямовані на вплив на політичні процеси в Молдові в інтересах Росії, збереження залежності Молдови від РФ", – розповів Мустяца.

Він додав, що протягом двох років підозрювані збирали дані про плани молдовської влади, комромат на політиків, здійснювали кампанії дезінформації – переважно в Telegram-каналах, а після 24 лютого 2022 року – найняли людей для масових заворушень і провокацій у Молдові.

Фінансувала діяльність агентів Росія через криптовалюту й неофіційну мережу переказу грошей. Тільки у 2021 році з Росії в Молдову надійшло приблизно 500 тисяч доларів, стверджує голова молдовської СІБ.

Один із завербованих росіянами агентів – громадянин Молдови – перебуває під арештом за обвинуваченням у зраді батьківщини, йому загрожує до 20 років в'язниці. З-поміж чотирьох фігурантів нової справи одного оголосили в розшук.

Наприкінці лютого стало відомо, що правоохоронці Молдови розслідують справу про зраду батьківщини та шпигунство, яке здійснювалося агентурною мережею, куди входили громадяни Молдови та іншої держави.

У березні молдовські журналісти-розслідувачі у співпраці з виданнями ще 10 країн Європи і США розкрили російську стратегію впливу на країну, яку вочевидь розробили у Кремлі близько двох років тому.

Читайте також: Путін втрачає Молдову: як працює пропаганда РФ та чи можуть наші сусіди знову повірити Кремлю.

Теми: МолдоваРосія
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