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В Молдове будут судить двух россиян за шпионаж в пользу Москвы

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 16:56

Служба информации и безопасности Молдовы и прокуратура по борьбе с организованной преступностью в понедельник сообщили о передаче в суд уголовного дела о шпионаже и государственной измене в отношении четырех человек.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Руководитель молдавской спецслужбы Александр Мустяца заявил, что в деле фигурируют двое граждан Молдовы и двое – России, которых подозревают в создании в Молдове агентурной сети для дестабилизации ситуации и оказания влияния на политические процессы.

"С 2020 года граждане РФ Юрий Г. и Вадим И. под командованием ФСБ России нанимали граждан Молдовы, создавая агентурную сеть на нашей территории. Их действия были направлены на влияние на политические процессы в Молдове в интересах России, сохранение зависимости Молдовы от РФ", – рассказал Мустяца.

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Он добавил, что в течение двух лет подозреваемые собирали данные о планах молдавских властей, компромат на политиков, осуществляли кампании дезинформации – преимущественно в Telegram-каналах, а после 24 февраля 2022 года – наняли людей для массовых беспорядков и провокаций в Молдове.

Финансировала деятельность агентов Россия через криптовалюту и неофициальную сеть перевода денег. Только в 2021 году из России в Молдову поступило около 500 тысяч долларов, утверждает глава молдавской СИБ.

Один из завербованных россиянами агентов – гражданин Молдовы – находится под арестом по обвинению в измене родине, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Из четырех фигурантов нового дела одного объявили в розыск.

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В конце февраля стало известно, что правоохранители Молдовы расследуют дело об измене родине и шпионаже, которое осуществлялось агентурной сетью, куда входили граждане Молдовы и другого государства.

В марте молдавские журналисты-расследователи в сотрудничестве с изданиями еще 10 стран Европы и США раскрыли российскую стратегию влияния на страну, которую очевидно разработали в Кремле около двух лет назад.

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Темы: МолдоваРосcия
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