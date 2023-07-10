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Австралія розгорне в Німеччині літак-розвідник: захищатиме поставки зброї Україні

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 17:22
Австралія розгорне в Німеччині літак-розвідник: захищатиме поставки зброї Україні
E-7A Wedgetail, Anadolu Agency/Getty Images

Австралія направить до Німеччини літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил E-7A Wedgetail, який патрулюватиме шляхи постачання Україні гуманітарної та військової допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", у понеділок на пресконференції у Берліні заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Літак E-7A Wedgetail ВПС Австралії перебуватиме в Німеччині із жовтня 2023 року приблизно пів року й обслуговуватиметься приблизно сотнею австралійських військових і членів допоміжного персоналу.

Літак відповідатиме за раннє попередження у разі виникнення будь-яких загроз назовні від України щодо шляхів надходження гуманітарної і військової допомоги.

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Підкреслюється, що особовий склад і техніка Австралії в межах операції в Україну не в’їжджатимуть і не порушуватимуть повітряний простір України, Росії та Білорусі.

"Розгортання літака демонструє відданість Австралії підтримці наших союзників і партнерів у підтримці міжнародного порядку, заснованого на правилах", – підкреслив Альбанезе.

E-7A Wedgetail – розвідувальний літак, оснащений радаром дальнього спостереження, вторинним радаром і тактичними системами голосового зв'язку й передання даних для забезпечення раннього повітряного попередження і управління.

ВІДЕО ДНЯ

Австралійський прем’єр вирушив до Європи для участі в саміті Північноатлантичного Альянсу, який триватиме 11-12 липня у Вільнюсі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Теми: допомога УкраїнізброяАвстраліяНімеччина
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