Австралія розгорне в Німеччині літак-розвідник: захищатиме поставки зброї Україні

Австралія направить до Німеччини літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил E-7A Wedgetail, який патрулюватиме шляхи постачання Україні гуманітарної та військової допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", у понеділок на пресконференції у Берліні заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Літак E-7A Wedgetail ВПС Австралії перебуватиме в Німеччині із жовтня 2023 року приблизно пів року й обслуговуватиметься приблизно сотнею австралійських військових і членів допоміжного персоналу.

Літак відповідатиме за раннє попередження у разі виникнення будь-яких загроз назовні від України щодо шляхів надходження гуманітарної і військової допомоги.

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Підкреслюється, що особовий склад і техніка Австралії в межах операції в Україну не в’їжджатимуть і не порушуватимуть повітряний простір України, Росії та Білорусі.

"Розгортання літака демонструє відданість Австралії підтримці наших союзників і партнерів у підтримці міжнародного порядку, заснованого на правилах", – підкреслив Альбанезе.

E-7A Wedgetail – розвідувальний літак, оснащений радаром дальнього спостереження, вторинним радаром і тактичними системами голосового зв'язку й передання даних для забезпечення раннього повітряного попередження і управління.

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