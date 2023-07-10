Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Австралия развернет в Германии самолет-разведчик: будет защищать поставки оружия Украине

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 17:22
Австралия развернет в Германии самолет-разведчик: будет защищать поставки оружия Украине
E-7A Wedgetail, Anadolu Agency/Getty Images

Австралия направит в Германию самолет-разведчик королевских военно-воздушных сил E-7A Wedgetail, который будет патрулировать пути поставки Украине гуманитарной и военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник на пресс-конференции в Берлине заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Самолет E-7A Wedgetail ВВС Австралии будет находиться в Германии с октября 2023 года примерно полгода и будет обслуживаться примерно сотней австралийских военных и членов вспомогательного персонала.

Реклама:

Самолет будет отвечать за раннее предупреждение в случае возникновения каких-либо угроз извне Украины относительно путей поступления гуманитарной и военной помощи.

Подчеркивается, что личный состав и техника Австралии в рамках операции в Украину не будут въезжать и нарушать воздушное пространство Украины, России и Беларуси.

"Развертывание самолета демонстрирует приверженность Австралии поддержке наших союзников и партнеров в поддержании международного порядка, основанного на правилах", – подчеркнул Альбанезе.

ВИДЕО ДНЯ

E-7A Wedgetail – разведывательный самолет, оснащенный радаром дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими системами голосовой связи и передачи данных для обеспечения раннего воздушного предупреждения и управления.

Австралийский премьер отправился в Европу для участия в саммите Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Темы: помощь УкраинеоружиеАвстралияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
помощь Украине
США могут передать Киеву кассетные боеприпасы большей дальности – СМИ
Зеленский о войне на территории РФ: Это большой риск, что мы останемся одни
Лидер партии Меркель хочет совместного европейского решения о предоставлении Taurus Украине
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: