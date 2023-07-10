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Австралия развернет в Германии самолет-разведчик: будет защищать поставки оружия Украине

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 17:22
Австралия развернет в Германии самолет-разведчик: будет защищать поставки оружия Украине
E-7A Wedgetail, Anadolu Agency/Getty Images

Австралия направит в Германию самолет-разведчик королевских военно-воздушных сил E-7A Wedgetail, который будет патрулировать пути поставки Украине гуманитарной и военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник на пресс-конференции в Берлине заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Самолет E-7A Wedgetail ВВС Австралии будет находиться в Германии с октября 2023 года примерно полгода и будет обслуживаться примерно сотней австралийских военных и членов вспомогательного персонала.

Самолет будет отвечать за раннее предупреждение в случае возникновения каких-либо угроз извне Украины относительно путей поступления гуманитарной и военной помощи.

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Подчеркивается, что личный состав и техника Австралии в рамках операции в Украину не будут въезжать и нарушать воздушное пространство Украины, России и Беларуси.

"Развертывание самолета демонстрирует приверженность Австралии поддержке наших союзников и партнеров в поддержании международного порядка, основанного на правилах", – подчеркнул Альбанезе.

E-7A Wedgetail – разведывательный самолет, оснащенный радаром дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими системами голосовой связи и передачи данных для обеспечения раннего воздушного предупреждения и управления.

ВИДЕО ДНЯ

Австралийский премьер отправился в Европу для участия в саммите Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Темы: помощь УкраинеоружиеАвстралияГермания
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