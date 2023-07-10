Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

56% українців очікують від саміту НАТО гарантій вступу України

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 17:46
56% українців очікують від саміту НАТО гарантій вступу України
Саміт НАТО починається у Вільнюсі, фото Getty Images

Більшість українців очікує від саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня гарантій вступу України до Альянсу.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 4-10 липня, повідомляє "Європейська правда".

56% респондентів очікують від саміту гарантій вступу України до НАТО: 29% – у короткостроковій перспективі, 27% – у довгостроковій.

27% опитаних вважають, що на саміті не буде прийнято конкретних рішень і все обмежиться загальними фразами.

Ще 13% вважають, що Україні не пообіцяють вступ до НАТО, але пообіцяють надати озброєння. 

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина підкреслила, що за запрошення України до вступу зараз виступає увесь східний фланг НАТО, а також низка країн Західної Європи. 

Вона також вважає, що НАТО може запросити Україну до вступу навіть під час війни, а завершити процес – тоді, коли дозволять обставини.

Дивіться також відеоблог "Європейської правди" з Вільнюса.

Читайте також: Стефанішина: Відповіді "ні" на саміті НАТО не буде. Зараз йдеться про формулювання відповіді "так"

Теми: соціологіяопитуванняНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
соціологія
Українці за кордоном бачать війну більш тривалою, ніж українці вдома – "Рейтинг"
89% українців хочуть в НАТО
"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: