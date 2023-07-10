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56% українців очікують від саміту НАТО гарантій вступу України

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 17:46
56% українців очікують від саміту НАТО гарантій вступу України
Саміт НАТО починається у Вільнюсі, фото Getty Images

Більшість українців очікує від саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня гарантій вступу України до Альянсу.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 4-10 липня, повідомляє "Європейська правда".

56% респондентів очікують від саміту гарантій вступу України до НАТО: 29% – у короткостроковій перспективі, 27% – у довгостроковій.

27% опитаних вважають, що на саміті не буде прийнято конкретних рішень і все обмежиться загальними фразами.

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Ще 13% вважають, що Україні не пообіцяють вступ до НАТО, але пообіцяють надати озброєння. 

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина підкреслила, що за запрошення України до вступу зараз виступає увесь східний фланг НАТО, а також низка країн Західної Європи. 

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Вона також вважає, що НАТО може запросити Україну до вступу навіть під час війни, а завершити процес – тоді, коли дозволять обставини.

Дивіться також відеоблог "Європейської правди" з Вільнюса.

Читайте також: Стефанішина: Відповіді "ні" на саміті НАТО не буде. Зараз йдеться про формулювання відповіді "так"

Теми: соціологіяопитуванняНАТО
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