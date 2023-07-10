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56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 17:46
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
Саммит НАТО начинается в Вильнюсе, фото Getty Images

Большинство украинцев ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля гарантий вступления Украины в Альянс.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 4-10 июля, сообщает "Европейская правда".

56% респондентов ожидают от саммита гарантий вступления Украины в НАТО: 29% – в краткосрочной перспективе, 27% – в долгосрочной.

27% опрошенных считают, что на саммите не будет принято конкретных решений и все ограничится общими фразами.

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Еще 13% считают, что Украине не пообещают вступление в НАТО, но пообещают предоставить вооружение.

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина подчеркнула, что за приглашение Украины к вступлению сейчас выступает весь восточный фланг НАТО, а также ряд стран Западной Европы.

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Она также считает, что НАТО может пригласить Украину к вступлению даже во время войны, а завершить процесс – тогда, когда позволят обстоятельства.

Смотрите также видеоблог "Европейской правды" из Вильнюса.

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Темы: социологияопросНАТО
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