Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Створений під егідою Британії фонд на підтримку України витратив менш як 10% – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 18:16

Із Міжнародного фонду для України вартістю 770 мільйонів фунтів стерлінгів, створеного під егідою Великої Британії минулого року, досі було витрачено лише 64 мільйони фунтів, тобто менше 10%.

Про це стало відомо газеті The Times, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, Міноборони Британії після створення фонду отримало сотні пропозицій щодо постачання військового обладнання, але процес пішов "не так швидко, як хотілось би", бо не всі пропозиції "були серйозними".

Реклама:

"Купувати готову продукцію досить легко, але ми намагаємося створити стабільну лінію постачання, щоб Україна була озброєна на довгі роки вперед, а це займає трохи більше часу", – пояснило The Times урядове джерело.

Молодший міністр оборони Британії Джеймс Картлідж раніше заявив, що за кошти Міжнародного фонду для України було підписано шість контрактів на безпілотники, обладнання для боротьби з перешкодами та розвідувальні системи.

За даними The Times, Лондон наразі намагається закупити через фонд плуги для розмінування, які можна причепити до танків Leopard 2, датчики для систем протиповітряної оборони, а також мостоукладальні установки.

ВІДЕО ДНЯ

"Розвідувальні дрони, надані Міжнародним фондом для України, мають бути доставлені українським військам цього місяця. Ми отримали сотні пропозицій від постачальників, які неминуче потребують часу на опрацювання", – додав представник Міноборони Британії.

Міжнародний фонд для України створила Велика Британія в партнерстві з Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією, Ісландією та Литвою. Його обсяг становить 770 мільйонів фунтів стерлінгів, з них 500 мільйонів фунтів надає Лондон.

Минулого місяця стало відомо, що фонд поповниться ще на 92 мільйони фунтів стерлінгів для придбання Україні засобів протиповітряної оборони.

Теми: Велика БританіяУкраїнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Велика Британія
В арімії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: