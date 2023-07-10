Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Створений під егідою Британії фонд на підтримку України витратив менш як 10% – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 18:16

Із Міжнародного фонду для України вартістю 770 мільйонів фунтів стерлінгів, створеного під егідою Великої Британії минулого року, досі було витрачено лише 64 мільйони фунтів, тобто менше 10%.

Про це стало відомо газеті The Times, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, Міноборони Британії після створення фонду отримало сотні пропозицій щодо постачання військового обладнання, але процес пішов "не так швидко, як хотілось би", бо не всі пропозиції "були серйозними".

"Купувати готову продукцію досить легко, але ми намагаємося створити стабільну лінію постачання, щоб Україна була озброєна на довгі роки вперед, а це займає трохи більше часу", – пояснило The Times урядове джерело.

Реклама:

Молодший міністр оборони Британії Джеймс Картлідж раніше заявив, що за кошти Міжнародного фонду для України було підписано шість контрактів на безпілотники, обладнання для боротьби з перешкодами та розвідувальні системи.

За даними The Times, Лондон наразі намагається закупити через фонд плуги для розмінування, які можна причепити до танків Leopard 2, датчики для систем протиповітряної оборони, а також мостоукладальні установки.

"Розвідувальні дрони, надані Міжнародним фондом для України, мають бути доставлені українським військам цього місяця. Ми отримали сотні пропозицій від постачальників, які неминуче потребують часу на опрацювання", – додав представник Міноборони Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародний фонд для України створила Велика Британія в партнерстві з Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією, Ісландією та Литвою. Його обсяг становить 770 мільйонів фунтів стерлінгів, з них 500 мільйонів фунтів надає Лондон.

Минулого місяця стало відомо, що фонд поповниться ще на 92 мільйони фунтів стерлінгів для придбання Україні засобів протиповітряної оборони.

Теми: Велика БританіяУкраїнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фото, відеоРакетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей

У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок

Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі

доповненоКолишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

фотоКолишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні

оновлено від 16:46У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль, його вбили

Усі новини...
Велика Британія
Британський ветеран намагався прожити 60 днів на безлюдній скелі: його довелося рятувати
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Прем’єр Британії: "Законне місце" України – в НАТО
Останні новини
07:54
За добу ворог випустив по Херсонщині 332 снаряди, загинула людина
07:44
фотоРосіяни вдарили по Нікополю з артилерії, пошкодили будинки
07:34
Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які з ними не співпрацюють – штаб
06:56
На двох напрямках захисники успішно відбили атаки ворога – зведення
06:35
фотоЗруйновані будинки, пам’ятки архітектури, храм: в ОВА показали наслідки атаки на Одесу
06:26
Українські удари по об’єктах у тилу ворога підривають російську логістику – ISW
05:45
фотоВорог атакував Одещину щонайменше 5 видами ракет – ОК "Південь"
05:34
оновлено від 03:48Через ракетну небезпеку в низці областей вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу
04:45
відеоУкраїнські моряки уразили групу окупантів і склад забезпечення ворога
03:35
фото, відеоРосіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі
Усі новини...
Реклама: