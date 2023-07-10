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Созданный под эгидой Британии фонд на поддержку Украины потратил менее 10% - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 18:16

Из Международного фонда для Украины стоимостью 770 миллионов фунтов стерлингов, созданного под эгидой Великобритании в прошлом году, до сих пор было потрачено лишь 64 миллиона фунтов, то есть менее 10%.

Об этом стало известно газете The Times, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Минобороны Великобритании после создания фонда получило сотни предложений по поставке военного оборудования, но процесс пошел "не так быстро, как хотелось бы", потому что не все предложения "были серьезными".

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"Покупать готовую продукцию достаточно легко, но мы пытаемся создать стабильную линию поставок, чтобы Украина была вооружена на долгие годы вперед, а это занимает немного больше времени", – пояснил The Times правительственный источник.

Младший министр обороны Британии Джеймс Картлидж ранее заявил, что за средства Международного фонда для Украины было подписано шесть контрактов на беспилотники, оборудование для борьбы с препятствиями и разведывательные системы.

По данным The Times, Лондон сейчас пытается закупить через фонд плуги для разминирования, которые можно прицепить к танкам Leopard 2, датчики для систем противовоздушной обороны, а также мостоукладочные установки.

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"Разведывательные дроны, предоставленные Международным фондом для Украины, должны быть доставлены украинским войскам в этом месяце. Мы получили сотни предложений от поставщиков, которые неизбежно требуют времени на обработку", – добавил представитель Минобороны Великобритании.

Международный фонд для Украины создала Великобритания в партнерстве с Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией, Исландией и Литвой. Его объем составляет 770 миллионов фунтов стерлингов, из них 500 миллионов фунтов предоставляет Лондон.

В прошлом месяце стало известно, что фонд пополнится еще на 92 миллиона фунтов стерлингов для приобретения Украине средств противовоздушной обороны.

Темы: ВеликобританияУкраинаденьги
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