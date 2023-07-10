Українці за кордоном бачать війну більш тривалою, ніж українці вдома – "Рейтинг"

Громадяни, які залишаються в Україні, сподіваються на менш тривалу війну, ніж ті українці, які перебувають як біженці в Європі, свідчить опитування.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 4-10 липня серед громадян в Україні та українців за кордоном

Деталі: Результати опитувань в Україні та у Європі демонструють певні відмінності в оцінці тривалості війни українцями, констатують соціологи "Рейтингу".

Так, серед українців в Україні 32% вважають, що Україні для перемоги потрібно півроку-рік, 30% – більше року, 17% вірять, що для її досягнення потрібно кілька місяців або й менше.

Серед українців у Європі переважає думка, що для перемоги потрібно більше року (40%), 23% вважають, що на це потрібно півроку-рік, і лише 12% вірять в її досягнення у найближчій перспективі.

3% українців у Європі взагалі не вірять у перемогу України. В Україні таких – 1%.

У макрорегіональному розрізі серед тих українців, котрі проживають в Україні, також спостерігаються певні відмінності у оцінках. Тих, хто вірить у відносно короткі терміни досягнення перемоги, більше серед мешканців центру, заходу та півдня. Менш оптимістичні або ж невизначені оцінки дають мешканці сходу та столиці.

Соціологи опитали 2 000 респондентів в Україні і 2 000 українських біженців у Європі на початку липня.

Опитування в Україні. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій і територій, де не працює український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна – 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2.2%. Терміни проведення: 7-10 липня.

Опитування українців у Європі. Аудиторія: українці віком від 18 років і старші, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи після 24.02.2022. Результати зважені з використанням актуальних даних UNHC (United Nations High Commissioner for Refugees) – показника українців, які подали заяву на отримання притулку, ТП або аналогічні національні програми захисту. 2000 респондентів у 31 країні Європи. Онлайн-опитування відбувалось на платформі онлайн-досліджень Rating Online. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,2%. Терміни проведення: 4-10 липня 2023 року.