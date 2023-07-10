Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"

Елена РощинаПонедельник, 10 июля 2023, 18:25
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – Рейтинг
Украинский боец, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Граждане, которые остаются в Украине, надеются на менее длительную войну, чем те украинцы, которые находятся как беженцы в Европе, свидетельствует опрос. 

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 4-10 июля среди граждан в Украине и украинцев за рубежом

Детали: Результаты опросов в Украине и в Европе демонстрируют определенные различия в оценке продолжительности войны украинцами, констатируют социологи "Рейтинга".

Реклама:

Так, среди украинцев в Украине 32% считают, что Украине для победы нужно полгода-год, 30% – больше года, 17% верят, что для ее достижения нужно несколько месяцев, а то и меньше. 

Среди украинцев в Европе преобладает мнение, что для победы нужно больше года (40%), 23% считают, что на это нужно полгода-год, и только 12% верят в ее достижение в ближайшей перспективе. 

3% украинцев в Европе вообще не верят в победу Украины. В Украине таких – 1%. 

ВИДЕО ДНЯ
 

В макрорегиональном разрезе среди тех украинцев, которые проживают в Украине, также наблюдаются определенные различия в оценках. Тех, кто верит в относительно короткие сроки достижения победы, больше среди жителей центра, запада и юга. Менее оптимистичные или неопределенные оценки дают жители востока и столицы. 

Социологи опросили 2 000 респондентов в Украине и 2 000 украинских беженцев в Европе в начале июля.

Опрос в Украине. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где не работает украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативная – 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2.2%. Сроки проведения: 7-10 июля. 

Опрос украинцев в Европе. Аудитория: украинцы в возрасте от 18 лет и старше, которые нашли временное убежище в странах Европы после 24.02.2022. Результаты взвешены с использованием актуальных данных UNHC (United Nations High Commissioner for Refugees) – показателя украинцев, которые подали заявление на получение убежища, ВП или аналогичные национальные программы защиты. 2000 респондентов в 31 стране Европы. Онлайн-опрос проходил на платформе онлайн-исследований Rating Online. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,2%. Сроки проведения: 4-10 июля 2023 года.

Темы: социологияопросвойнабеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
социология
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
Более 80% украинцев не видят победы без возвращения всех территорий
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: