Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"

Граждане, которые остаются в Украине, надеются на менее длительную войну, чем те украинцы, которые находятся как беженцы в Европе, свидетельствует опрос.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 4-10 июля среди граждан в Украине и украинцев за рубежом

Детали: Результаты опросов в Украине и в Европе демонстрируют определенные различия в оценке продолжительности войны украинцами, констатируют социологи "Рейтинга".

Так, среди украинцев в Украине 32% считают, что Украине для победы нужно полгода-год, 30% – больше года, 17% верят, что для ее достижения нужно несколько месяцев, а то и меньше.

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Среди украинцев в Европе преобладает мнение, что для победы нужно больше года (40%), 23% считают, что на это нужно полгода-год, и только 12% верят в ее достижение в ближайшей перспективе.

3% украинцев в Европе вообще не верят в победу Украины. В Украине таких – 1%.

В макрорегиональном разрезе среди тех украинцев, которые проживают в Украине, также наблюдаются определенные различия в оценках. Тех, кто верит в относительно короткие сроки достижения победы, больше среди жителей центра, запада и юга. Менее оптимистичные или неопределенные оценки дают жители востока и столицы.

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Социологи опросили 2 000 респондентов в Украине и 2 000 украинских беженцев в Европе в начале июля.

Опрос в Украине. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где не работает украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативная – 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2.2%. Сроки проведения: 7-10 июля.

Опрос украинцев в Европе. Аудитория: украинцы в возрасте от 18 лет и старше, которые нашли временное убежище в странах Европы после 24.02.2022. Результаты взвешены с использованием актуальных данных UNHC (United Nations High Commissioner for Refugees) – показателя украинцев, которые подали заявление на получение убежища, ВП или аналогичные национальные программы защиты. 2000 респондентов в 31 стране Европы. Онлайн-опрос проходил на платформе онлайн-исследований Rating Online. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,2%. Сроки проведения: 4-10 июля 2023 года.