Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили еще на год

22 оператора мобильной связи в Европейском Союзе и семь – в Украине согласовали продление еще на 12 месяцев соглашения об отмене роуминговой платы для граждан Украины, чтобы те могли оставаться на связи с родными.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщила Европейская комиссия

Еврокомиссия утверждает, что способствовала договоренности между европейскими и украинскими операторами о продлении соглашения "с целью взаимного снижения тарифов, которые они должны поддерживать для осуществления трансграничных звонков".

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Доступные звонки позволяют украинцам, которые ищут убежища в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.

Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций BEREC засвидетельствовал эффективность договоренности между операторами в ЕС и Украине, поскольку она позволила предоставлять доступные услуги трансграничных звонков.

Параллельно Еврокомиссия готовится к интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС и напомнила, что в апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял ее предложение о присоединении Украины к правилам ЕС по роумингу.

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"Следующим шагом для Украины является полное приведение своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС, а затем принятие окончательного решения Советом Европейского Союза", – заключает исполнительный орган Евросоюза.

Сейчас миллионы украинцев в ЕС общаются с родными в Украине без переплат благодаря договоренности операторов в связи с полномасштабным вторжением России и выездом значительного количества украинцев в страны Европы.

В сентябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.