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Кулеба закликав Берлін відмовитися від блокування швидкого вступу України до НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 18:52

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав офіційний Берлін відмовитися від блокування швидкого приєднання України до НАТО.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю ARD "Tagesthemen" у понеділок, його цитує агентство DPA, пише "Європейська правда".

"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати цих помилок, зроблених Меркель у 2008 році", – сказав дипломат.

За його словами, вже є переважна більшість членів НАТО, які підтримують швидший вступ України до Альянсу.

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У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Німеччина і Франція виступили проти членства України та надання країні Плану дій для приєднання до Альянсу.

За даними внутрішнього документу німецького уряду, який потрапив у ЗМІ, уряд Шольца на саміті у Вільнюсі "не погодиться на жодні формулювання, які б створювали враження "швидкого треку" для вступу України". 

У той самий час Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. ПДЧ передбачає численні кроки та умови, які Київ мав би виконати, перш ніж отримати запрошення до НАТО. 

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Теми: Кулеба ДмитроНімеччинаНАТОУкраїна
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