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Кулеба призвал Берлин отказаться от блокирования быстрого вступления Украины в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 18:52

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал официальный Берлин отказаться от блокирования быстрого присоединения Украины к НАТО.

Об этом Кулеба сказал в интервью ARD "Tagesthemen" в понедельник, его цитирует агентство DPA, пишет "Европейская правда".

"Я призываю правительство Германии не повторять этих ошибок, сделанных Меркель в 2008 году", – сказал дипломат.

По его словам, уже есть подавляющее большинство членов НАТО, которые поддерживают скорейшее вступление Украины в Альянс.

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В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Германия и Франция выступили против членства Украины и предоставления стране Плана действий для присоединения к Альянсу.

По данным внутреннего документа немецкого правительства, который попал в СМИ, правительство Шольца на саммите в Вильнюсе "не согласится ни на какие формулировки, которые бы создавали впечатление "быстрого трека" для вступления Украины". 

В то же время Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс. ПДЧ предусматривает многочисленные шаги и условия, которые Киев должен был бы выполнить, прежде чем получить приглашение в НАТО.

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Темы: Кулеба ДмитрийГерманияНАТОУкраина
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