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Окупанти обстріляли Авдіївку і Гостре на Донеччині: двоє загиблих

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 липня 2023, 19:09
Окупанти обстріляли Авдіївку і Гостре на Донеччині: двоє загиблих
фото Донецької облпрокуратури

Внаслідок російських обстрілів смт Гостре та Авдіївки 10 липня двоє людей загинули та троє осіб дістали поранення.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, близько 14:40 російські військові обстріляли Гостре Покровського району. Від снарядів загинув місцевий мешканець. Також зазнали мінно-вибухових травм троє чоловіків віком від 40 до 65 років, серед яких батько і син. Усім потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу.

Крім того, близько 15:00 росіяни обстріляли Авдіївку, де у власному будинку загинув 54-річний чоловік.

За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти з артилерії. Від вибухів пошкоджено приватні домоволодіння й господарчі споруди.

Теми: Донецька областьобстрілжертви
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