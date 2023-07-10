Окупанти обстріляли Авдіївку і Гостре на Донеччині: двоє загиблих
Понеділок, 10 липня 2023, 19:09
Внаслідок російських обстрілів смт Гостре та Авдіївки 10 липня двоє людей загинули та троє осіб дістали поранення.
Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури
Деталі: За даними слідства, близько 14:40 російські військові обстріляли Гостре Покровського району. Від снарядів загинув місцевий мешканець. Також зазнали мінно-вибухових травм троє чоловіків віком від 40 до 65 років, серед яких батько і син. Усім потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу.
Крім того, близько 15:00 росіяни обстріляли Авдіївку, де у власному будинку загинув 54-річний чоловік.
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За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти з артилерії. Від вибухів пошкоджено приватні домоволодіння й господарчі споруди.
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