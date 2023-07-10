Оккупанты обстреляли Авдеевку и Гостре в Донецкой области: двое погибших

В результате российских обстрелов пгт Гостре и Авдеевки 10 июля два человека погибли и три человека получили ранения.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, около 14:40 российские военные обстреляли Гостре Покровского района. От снарядов погиб местный житель. Также получили минно-взрывные травмы трое мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, среди которых отец и сын. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

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Кроме того, около 15:00 россияне обстреляли Авдеевку, где в собственном доме погиб 54-летний мужчина.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенные пункты из артиллерии. От взрывов повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.