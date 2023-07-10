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У Німеччині арештували українку, підозрювану в членстві в ІДІЛ

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 20:29

Федеральна прокуратура Німеччини санкціонувала арешт громадянки України Хатідже Ц., яку підозрюють у членстві в терористичній організації "Ісламська держава".

Відповідне повідомлення німецька прокуратура опублікувала в понеділок, пише "Європейська правда".

За даними обвинувачення, українка у 2014 році виїхала до Сирії разом з тодішнім чоловіком і чотирма неповнолітніми дітьми, де приєдналася до лав іноземної ІДІЛ.

Для свого чоловіка, який також був членом "Ісламської держави", вона вела домашнє господарство відповідно до ролі жінки в організації, а після його смерті – вийшла заміж за двох інших членів ІДІЛ за ісламськими обрядами.

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Своїх дітей українка виховувала відповідно до ідеології ІДІЛ. На початку 2019 року вона потрапила в курдський полон, де перебувала до 2021 року. Як жінка потрапила в Німеччину – не уточнюється.

Українку арештували за запитом федеральної прокуратури Німеччини через співробітників управління кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія в місті Білефельд, що за 150 кілометрів від Дюссельдорфа, ще 6 липня.

Наступного дня обвинувачена постала перед слідчим суддею Федерального верховного суду Німеччини, який видав ордер на арешт і наказав виконати досудове ув'язнення.

ВІДЕО ДНЯ

Жінці інкримінують участь у терористичній організації за кордоном, а також порушення обов'язків по догляду та вихованню дітей.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про арешт сімох ймовірних членів терористичної організації "Ісламська держава", які, як стверджувалось, могли приїхати з України.

Теми: НімеччинаУкраїнатероризмарешт
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