В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ

Федеральная прокуратура Германии санкционировала арест гражданки Украины Хатидже Ц., которую подозревают в членстве в террористической организации "Исламское государство".

Соответствующее сообщение немецкая прокуратура опубликовала в понедельник, пишет "Европейская правда".

По данным обвинения, украинка в 2014 году выехала в Сирию вместе с тогдашним мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми, где присоединилась к рядам иностранной ИГИЛ.

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Для своего мужа, который также был членом "Исламского государства", она вела домашнее хозяйство в соответствии с ролью женщины в организации, а после его смерти – вышла замуж за двух других членов ИГИЛ по исламским обрядам.

Своих детей украинка воспитывала в соответствии с идеологией ИГИЛ. В начале 2019 года она попала в курдский плен, где находилась до 2021 года. Как женщина попала в Германию – не уточняется.

Украинку арестовали по запросу федеральной прокуратуры Германии через сотрудников управления криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия в городе Билефельд, что в 150 километрах от Дюссельдорфа, еще 6 июля.

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На следующий день обвиняемая предстала перед следственным судьей Федерального верховного суда Германии, который выдал ордер на арест и приказал выполнить досудебное заключение.

Женщине инкриминируют участие в террористической организации за рубежом, а также нарушение обязанностей по уходу и воспитанию детей.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об аресте семерых вероятных членов террористической организации "Исламское государство", которые, как утверждалось, могли приехать из Украины.