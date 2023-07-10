Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський підтвердив, що приїде на саміт НАТО у Вільнюсі

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 21:30

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок фактично підтвердив участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму зверненні президент прямо не сказав, що буде присутній у Вільнюсі особисто. Але звернення завершив словами: "Це честь для мене – представляти таких людей і таку Україну!"

Також він згадав про заплановані в межах Вільнюського саміту "двосторонні зустрічі різного рівня – країни Європи, Америка, Канада, Японія".

Реклама:

"Пріоритети абсолютно очевидні – це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита", – додав президент.

До останнього українська сторона не підтверджувала й не спростовувала участь президента в саміті Північноатлантичного Альянсу 11 та 12 липня.

У понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь Володимира Зеленського у саміті у Вільнюсі.

ВІДЕО ДНЯ

"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО", – заявив Столтенберг. Це засідання заплановане на 12 липня.

Теми: ЗеленськийНАТОЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни запустили 19 ракет: Повітряні сили про обстріл Одещини

оновлено, фото, відеоРакетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей

У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок

Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі

доповненоКолишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

фотоКолишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно
Останні новини
11:42
Що потрібно знати, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину: поради
11:28
Міноборони РФ заявило, нібито в Одесі готували "теракти проти Росії"
11:20
В Іспанії проходять парламентські вибори, що можуть закінчитися перемогою правих
11:04
фотоУ США горила Саллі, яку вважали самцем, народила малюка
11:01
Росіяни вбили чотирьох та поранили десятьох цивільних лише на Донеччині
10:50
На заході Польщі гасять велику пожежу на складі з хімікатами
10:37
НБУ за тиждень продав понад 594 мільйони доларів з резервів
10:19
Росіяни ймовірно намагаються створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії
09:52
фото"Треба перемогти російське зло": Зеленський відреагував на обстріл Одеси
09:26
Росіяни запустили 19 ракет: Повітряні сили про обстріл Одещини
Усі новини...
Реклама: