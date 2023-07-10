Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский подтвердил, что приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 21:30

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник фактически подтвердил участие в саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем обращении президент прямо не сказал, что будет присутствовать в Вильнюсе лично. Но обращение завершил словами: "Это честь для меня – представлять таких людей и такую Украину!"

Также он упомянул о запланированных в рамках Вильнюсского саммита "двусторонних встречах разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония".

Реклама:

"Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита", – добавил президент.

До последнего украинская сторона не подтверждала и не опровергала участия президента в саммите Североатлантического Альянса 11 и 12 июля.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие Владимира Зеленского в саммите в Вильнюсе.

ВИДЕО ДНЯ

"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО", – заявил Столтенберг. Это заседание запланировано на 12 июля.

Темы: ЗеленскийНАТОЛитва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне запустили 19 ракет: Воздушные силы об обстреле Одесской области

Обновлено, фото, видеоРакетный удар по Одессе: есть погибший, много пострадавших, среди которых 4 детей

В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц

Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий РФ в Черном море

дополненоБывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении, но он исчез

фотоБывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский прилетел на саммит НАТО
Арахамия вспомнил о буднях в бункере президента: ходили с Подоляком "воровать" вино Тимошенко
Зеленский раскритиковал партнеров, которые обсуждают НАТО без Украины: Беспрецедентно и абсурдно
Последние новости
10:37
НБУ за неделю продал более 594 миллионов долларов из резервов
10:19
Россияне вероятно пытаются создать буферную зону вокруг Луганщины - разведка Британии
09:52
фото"Надо победить российское зло": Зеленский отреагировал на обстрел Одессы
09:26
Россияне запустили 19 ракет: Воздушные силы об обстреле Одесской области
09:18
Спутниковые снимки показывают, как растет лагерь вагнеровцев в Беларуси
09:01
Кулеба призвал мир отреагировать на удар РФ по Одессе, разрушивший старейший собор города
08:47
Данилов об обстрелах Одессы: Украина отреагирует должным образом
08:24
Вооруженные силы уничтожили еще более 600 оккупантов
07:54
За сутки враг выпустил по Херсонщине 332 снаряда, погиб человек
07:44
фотоРоссияне ударили по Никополю из артиллерии, повредили дома
Все новости...
Реклама: