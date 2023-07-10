Формулювання рішення саміту НАТО щодо України ще узгоджується – Зеленський

Робота над конкретними формулюваннями стосовно України у підсумковому документі саміту Північноатлантичного Альянсу ще не завершена.

Про це у вечірньому зверненні в понеділок заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив голова держави, коли Україна у вересні 2022 року подала заявку на членство в НАТО, то відверто говорила, що де-факто вже є в Альянсі, адже забезпечує безпеку Європи.

"Вільнюс має все це підтвердити. Зараз ще триває робота над вордингом, тобто над конкретними словами такого підтвердження, але ми вже розуміємо факт – Україна буде в Альянсі, ми працюємо над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким", – додав він.

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Як відомо, 11 та 12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт Північноатлантичного Альянсу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина додала, що за запрошення України до вступу зараз виступає увесь східний фланг НАТО, а також низка країн Західної Європи.

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Вона також вважає, що НАТО може запросити Україну до вступу навіть під час війни, а завершити процес – тоді, коли дозволять обставини.