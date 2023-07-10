Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский

Работа над конкретными формулировками по Украине в итоговом документе саммита Североатлантического Альянса еще не завершена.

Об этом в вечернем обращении в понедельник заявил президент Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава государства, когда Украина в сентябре 2022 года подала заявку на членство в НАТО, то откровенно говорила, что де-факто уже есть в Альянсе, ведь обеспечивает безопасность Европы.

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"Вильнюс должен все это подтвердить. Сейчас еще идет работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт – Украина будет в Альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм приобретения членства стал максимально ясным и быстрым", – добавил он.

Как известно, 11 и 12 июля в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического Альянса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в понедельник заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

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Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина добавила, что за приглашение Украины к вступлению сейчас выступает весь восточный фланг НАТО, а также ряд стран Западной Европы.

Она также считает, что НАТО может пригласить Украину к вступлению даже во время войны, а завершить процесс – тогда, когда позволят обстоятельства.