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Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції в НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 22:31

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу "якнайшвидше".

Про це пише "Європейська правда".

За словами Столтенберга, після тристоронньої зустрічі за участі прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона турецький президент "погодився скерувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту якнайшвидше й співпрацювати з парламентом, щоб гарантувати його схвалення".

Генсек НАТО також констатував, що Швеція виконала всі умови меморандуму, укладеного на минулорічному саміті Альянсу в Мадриді, аби задовольнити занепокоєння Туреччини в питанні безпеки.

"Швеція й Туреччина погодились сьогодні укласти двосторонній безпековий компакт. НАТО також значно посилить свою роботу в цій сфері, тож я вперше засную у штаб-квартирі НАТО посаду спецкоординатора з питань контртероризму", – додав він.

Нагадаємо, Швеція разом із Фінляндією минулого року подали заявку на вступ до НАТО. Але тоді як Гельсінкі уже у квітні 2023-го стали 31-им членом Альянсу, Туреччина гальмувала вступ Швеції, посилаючись на її нібито недостатню боротьбу з тероризмом.

Теми: ТуреччинаЕрдоганШвеціяНАТО
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