Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что Турция согласилась одобрить вступление Швеции в Североатлантический Альянс "как можно быстрее".

Об этом пишет "Европейская правда".

По словам Столтенберга, после трехсторонней встречи с участием премьера Швеции Ульфа Кристерссона турецкий президент "согласился направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент как можно быстрее и сотрудничать с парламентом, чтобы гарантировать его одобрение".

Генсек НАТО также констатировал, что Швеция выполнила все условия меморандума, заключенного на прошлогоднем саммите Альянса в Мадриде, чтобы удовлетворить беспокойство Турции в вопросе безопасности.

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"Швеция и Турция согласились сегодня заключить двусторонний компакт по безопасности. НАТО также значительно усилит свою работу в этой сфере, поэтому я впервые учреждаю в штаб-квартире НАТО должность спецкоординатора по вопросам контртерроризма", - добавил он.

Напомним, Швеция вместе с Финляндией в прошлом году подали заявку на вступление в НАТО. Но тогда как Хельсинки уже в апреле 2023-го стали 31-м членом Альянса, Турция тормозила вступление Швеции, ссылаясь на ее якобы недостаточную борьбу с терроризмом.