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Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 22:43

Президент США Джо Байден у межах саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі проведе дві двосторонні зустрічі високого рівня – з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і президентом України Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо Politico від двох поінформованих джерел, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, у вівторок, 11 липня, Байден зустрінеться з Ердоганом, щоб переконати його схвалити вступ Швеції до НАТО. А на середу, 12 липня, запланована – хоч остаточно й не узгоджена – зустріч лідерів США та України.

Як пише Politico, Байден намагатиметься переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод і реформ, а також "значні безпекові зобов'язання" з боку США та деяких союзників по НАТО – це максимум, який Київ може отримати у Вільнюсі цього року.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок фактично підтвердив участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Він також сказав, що робота над конкретними формулюваннями стосовно України у підсумковому документі саміту НАТО ще не завершена.

Теми: президентБайденЗеленськийНАТО
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