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Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 22:43

Президент США Джо Байден в рамках саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе проведет две двусторонние встречи высокого уровня – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно Politico от двух информированных источников, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, во вторник, 11 июля, Байден встретится с Эрдоганом, чтобы убедить его одобрить вступление Швеции в НАТО. А на среду, 12 июля, запланирована – хоть окончательно и не согласована – встреча лидеров США и Украины.

Как пишет Politico, Байден будет пытаться убедить Зеленского, что устранение ряда бюрократических препятствий и реформ, а также "значительные обязательства по безопасности" со стороны США и некоторых союзников по НАТО – это максимум, который Киев может получить в Вильнюсе в этом году.

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Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник фактически подтвердил участие в саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Он также сказал, что работа над конкретными формулировками относительно Украины в итоговом документе саммита НАТО еще не завершена.

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Темы: президентБайденЗеленскийНАТО
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