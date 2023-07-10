Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 23:00

У межах домовленості з Туреччиною про якнайшвидший вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Про це на брифінгу в понеділок заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент "Європейської правди".

Столтенберг, який брав участь у тристоронній зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, оголосив про рішення Анкари "якнайшвидше" ратифікувати протокол про вступ Швеції.

"На що сьогодні погодилась Швеція як член ЄС, – то це активно підтримувати зусилля Туреччини з відродження процесу вступу до ЄС й допомогти в модернізації митного союзу Туреччини та ЄС та візову лібералізацію", – додав генсек Альянсу.

Він підкреслив, що НАТО не причетний до відносин Туреччини та Євросоюзу, але Швеція як член ЄС може їм сприяти, й він вітає домовленість між обом державами.

Зазначимо, що у заяві для ЗМІ за підсумками тристоронньої зустрічі також вказано, що Швеція й Туреччина домовились посилити економічну співпрацю через Спільний шведсько-турецький комітет з питань економіки і торгівлі та максимізувати можливості для збільшення двосторонньої торгівлі та інвестицій.

Перед тим генеральний секретар НАТО заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу "якнайшвидше". Таким чином, Швеція має незабаром стати 32-им членом НАТО.

Нагадаємо, в понеділок Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо Європейський Союз відкриє двері для його країни.

Туреччина має найдовший переговорний процес щодо вступу в ЄС, що починається ще з 1964 року. З 2016 року переговори про вступ зупинилися.

Теми: ШвеціяТуреччинаЄСНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Швеція
Прем’єр Швеції вірить, що Будапешт не блокуватиме її вступ у НАТО після рішення Анкари
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції в НАТО
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: