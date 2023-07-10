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Швеция поможет Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 23:00

В рамках договоренности с Турцией о скорейшем вступлении Швеции в Североатлантический Альянс Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с Европейским Союзом.

Об этом на брифинге в понедельник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент "Европейской правды".

Столтенберг, который принимал участие в трехсторонней встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и шведским премьером Ульфом Кристерссоном, объявил о решении Анкары "как можно быстрее" ратифицировать протокол о вступлении Швеции.

"На что сегодня согласилась Швеция как член ЕС, – так это активно поддерживать усилия Турции по возрождению процесса вступления в ЕС и помочь в модернизации таможенного союза Турции и ЕС и визовой либерализации", – добавил генсек Альянса.

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Он подчеркнул, что НАТО не причастен к отношениям Турции и Евросоюза, но Швеция как член ЕС может им способствовать, и он приветствует договоренность между обоими государствами.

Отметим, что в заявлении для СМИ по итогам трехсторонней встречи также указано, что Швеция и Турция договорились усилить экономическое сотрудничество через Совместный шведско-турецкий комитет по вопросам экономики и торговли и максимизировать возможности для увеличения двусторонней торговли и инвестиций.

Перед тем генеральный секретарь НАТО заявил, что Турция согласилась одобрить вступление Швеции в Североатлантический Альянс "как можно быстрее". Таким образом, Швеция вскоре должна стать 32-м членом НАТО.

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Напомним, в понедельник Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если Европейский Союз откроет двери для его страны.

Турция имеет самый длинный переговорный процесс по вступлению в ЕС, начинающийся еще с 1964 года. С 2016 года переговоры о вступлении остановились.

Темы: ШвецияТурцияЕСНАТО
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